Православные верующие отмечают День памяти блаженной Валентины Минской

День памяти блаженной Валентины Минской отмечают православные верующие. Ровно 20 лет назад она причислена к лику святых земли белорусской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее просят об исцелении физических и душевных болезней, утешения в скорби, помощи в сложных жизненных ситуациях. Тысячи паломников, в том числе из-за рубежа, в этот день посещают место упокоения белорусской святой. Могила Валентины Минской внесена в список историко-культурных ценностей Беларуси. Торжества, приуроченные к 20-летию со дня канонизации святой и 60-летию со дня ее кончины, проходят в Дзержинском районе.