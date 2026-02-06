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Православные верующие отмечают День памяти блаженной Валентины Минской

06 февраля 2026 08:10
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День памяти блаженной Валентины Минской отмечают православные верующие. Ровно 20 лет назад она причислена к лику святых земли белорусской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Православные верующие отмечают День памяти блаженной Валентины Минской-2

Ее просят об исцелении физических и душевных болезней, утешения в скорби, помощи в сложных жизненных ситуациях. Тысячи паломников, в том числе из-за рубежа, в этот день посещают место упокоения белорусской святой. Могила Валентины Минской внесена в список историко-культурных ценностей Беларуси. Торжества, приуроченные к 20-летию со дня канонизации святой и 60-летию со дня ее кончины, проходят в Дзержинском районе.

# Православные в Беларуси

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