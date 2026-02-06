В Президентской библиотеке представили выставку «Новые горизонты»

Иногда, чтобы рассказать историю человека или места, не нужны слова – достаточно цвета, света и линии. Именно на таком языке говорят работы, представленные на выставке «Новые горизонты» в Президентской библиотеке Беларуси. Экспозиция знакомит зрителей с творчеством людей с ограниченными возможностями. Свои произведения представили около 20 воспитанников Солигорского районного территориального центра социального обслуживания населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего более 30 картин. Авторы трудились над каждой из них месяцами, а порой и по нескольку лет. Основные мотивы – пейзажи в разные времена года и сюжеты, связанные с православными праздниками. Эти темы близки и понятны, а главное они отражают индивидуальное восприятие мира художниками.

Юлия Малюжец, руководитель кружка Солигорского районного территориального центра социального обслуживания населения:

Не все сразу у наших ребят получалось. Некоторые боялись кисти, некоторые красок, но все постепенно, с каждым годом получались картины, все лучше и лучше. Поэтому, когда у нас предоставилась такая замечательная возможность и была оценена на высоком уровне, конечно, наши старания и творчества пошли наверх. У нас уже и новые ребята появляются, и почитатели наших талантов.

Елена Секач, директор Президентской библиотеки Беларуси:

Чем меня впечатляют эти работы? Наверное, своей наполненностью. Когда человек не может говорить, где-то ограниченные возможности, он все говорит красками. Он берет холст, кисти, краски и начинает рисовать. И каждая эта картина насыщена любовью. Любовью к стране, любовью к ближнему своему.