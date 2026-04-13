Как часто нужно делать профессиональную гигиену полости рта? Ответила стоматолог

Все мы знаем, что чистить зубы дома – это основа для здоровья полости рта. Но даже самая тщательная домашняя гиена не справится со всеми задачами. Именно поэтому существует такая процедура, как профессиональная чистка зубов.

Наталья Грицкевич, стоматолог-тарапевт медицинского центра «Нордин»:

Это процедура, которую проводит врач-стоматолог для удаления зубного камня и налета, который пациент не в состоянии удалить дома самостоятельно. Сначала врач-стоматолог-терапевт осматривает пациента, затем удаляет зубной камень с помощью ультразвукового скейлера. После этого проводится полировка зубов. Она может производиться двумя способами: либо с помощью порошка соды, который под давлением смешанный с водой подается на зубки с помощью технологии Airflow, либо с помощью щетки и пасты.

Кофе, чай, газированные напитки – все это оставляет следы на эмали. Домашние отбеливающие пасты дают лишь временный эффект и не справляются с глубокими пятнами. Еще одна проблема – налет в межзубных промежутках и на контактных поверхностях. Эти зоны часто остаются недоступными для обычной щетки, и там накапливаются остатки пищи и бактерий.

Наталья Грицкевич:

По необходимости врач отполирует старые пломбы с помощью специальных полировочных головок и щеток, потому что к гладким поверхностям зубов и пломб налет прилипает хуже, и таким образом зубки дольше останутся чистыми. Как часто нужно проводить профессиональную гигиену полости рта? Обычному рядовому гражданину это необходимо раз в полгода. Но людям, которые носят несъемные конструкции, например, брекет-систему, профессиональная гигиена может понадобиться чаще, например, раз в 3-4 месяца.