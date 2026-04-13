Как часто нужно делать профессиональную гигиену полости рта? Ответила стоматолог

Все мы знаем, что чистить зубы дома – это основа для здоровья полости рта. Но даже самая тщательная домашняя гиена не справится со всеми задачами. Именно поэтому существует такая процедура, как профессиональная чистка зубов.
Все мы знаем, что чистить зубы дома – это основа для здоровья полости рта. Но даже самая тщательная домашняя гиена не справится со всеми задачами. Именно поэтому существует такая процедура, как профессиональная чистка зубов.
Наталья Грицкевич, стоматолог-тарапевт медицинского центра «Нордин»:
Это процедура, которую проводит врач-стоматолог для удаления зубного камня и налета, который пациент не в состоянии удалить дома самостоятельно. Сначала врач-стоматолог-терапевт осматривает пациента, затем удаляет зубной камень с помощью ультразвукового скейлера. После этого проводится полировка зубов. Она может производиться двумя способами: либо с помощью порошка соды, который под давлением смешанный с водой подается на зубки с помощью технологии Airflow, либо с помощью щетки и пасты.
Кофе, чай, газированные напитки – все это оставляет следы на эмали. Домашние отбеливающие пасты дают лишь временный эффект и не справляются с глубокими пятнами. Еще одна проблема – налет в межзубных промежутках и на контактных поверхностях. Эти зоны часто остаются недоступными для обычной щетки, и там накапливаются остатки пищи и бактерий.
Наталья Грицкевич:
По необходимости врач отполирует старые пломбы с помощью специальных полировочных головок и щеток, потому что к гладким поверхностям зубов и пломб налет прилипает хуже, и таким образом зубки дольше останутся чистыми. Как часто нужно проводить профессиональную гигиену полости рта? Обычному рядовому гражданину это необходимо раз в полгода. Но людям, которые носят несъемные конструкции, например, брекет-систему, профессиональная гигиена может понадобиться чаще, например, раз в 3-4 месяца.
При помощи такой процедуры можно осветлить зубы до своего природного оттенка. Кроме того, чистка позволяет провести профилактику кровоточивости десен и вовремя заметить новые кариозные полости.
Наталья Грицкевич:
Противопоказанием для проведения профессиональной гигиены полости рта является период острых вирусных заболеваний, высыпания герпеса вокруг губ либо в полости рта, а также период обострения бронхиальной астмы и бронхита.
Такая простая процедура позволит сохранить зубы крепкими и красивыми, а также предупредит развитие воспалений и неприятных осложнений.
Наталья Грицкевич:
В период между профессиональными гигиенами полости рта пациенту важно соблюдать домашнюю гигиену, пользоваться зубной щеткой, пастой дважды в день, использовать зубную нить, а также при необходимости ирригаторы. Они нужны пациентам, у которых есть коронки во рту, по необходимости межзубные ершики для тех, у кого межзубные промежутки большие и нитка недостаточно вычищает их.
*На правах рекламы.