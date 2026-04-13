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Карты банков могут не работать в Беларуси в ночь на 15 апреля

13 апреля 2026 10:17
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Карты банков могут не работать в Беларуси в ночь на 15 апреля-0

В ночь на 15 апреля в Беларуси возможны перебои в работе банковских карт. Об этом сообщает Банковский процессинговый центр.

Это связано с плановыми техническими работами, которые пройдут с 3:00 до 6:30 для соответствия требованиям международных платежных систем. В это время могут возникнуть трудности с оплатой в магазинах и сервисах, снятием наличных, а также работой банкоматов и устройств самообслуживания банков, подключенных к центру.

Центр заранее извинился за возможные неудобства.

Фото: pixabay

# It # общество # It-технологии

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