Новости Беларуси. В белорусском павильоне на «ЭКСПО-2015» в Милане приветствовали миллионного посетителя. Итальянке Сильвии Костанцо вручили сертификат и ценные подарки, а затем провели экскурсию по экспозиции. Беларусь на «ЭКСПО» делает ставку на национальный колорит и богатства родной земли: воду, хлеб и соль.

Уникальный дизайн павильона ещё издали привлекает гостей. Огромное колесо разделяет его на две части: с одной стороны — крытая выставочная площадь, в ней и находится сама экспозиция, с другой — сувенирный магазин и ресторан, где можно отведать национальную кухню. Выставка «ЭКСПО-2015» в Милане работает с мая и собрала на одной площадке представителей 145 стран. Ознакомиться с экспозициями можно будет вплоть до 31 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.