Доля загрязненных земель после аварии на ЧАЭС сократилась до 12%

Достичь этого удалось за счет комплекса целенаправленных действий. Специалисты проводят известкование почв и поддерживают их оптимальный гидрологический режим. В землю вносят специальные удобрения – они не дают радионуклидам проникать в сельскохозяйственную продукцию. Параллельно идет оснащение подразделений радиационного контроля современным оборудованием отечественного производства.

Олег Дюбайло, начальник службы радиационного мониторинга Белгидромета:

Постепенно на данных территориях радиационная обстановка будет улучшаться. К примеру, основной вклад в мощность дозы гамма-излучения на данный момент дает Цезий-137-й радионуклид. У него период полураспада порядка 30 лет. Он со временем еще будет и распадаться, и углубляться в почву. В связи с этим мощность дозы гамма-излучения будет уменьшаться.

В нынешнюю пятилетку запланированы масштабные обследования: специалисты проверят 42 населенных пункта и шесть объектов. В ходе работ возьмут пробы почвы и проанализируют содержание в ней опасных веществ – цезия-137, плутония и стронция. При этом важно отметить, что уровень загрязнения по регионам различается: в Могилевской области он составляет 27 %, а в Гомельском регионе достигает 40 %.