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Доля загрязненных земель после аварии на ЧАЭС сократилась до 12%

24 апреля 2026 07:11
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Благодаря государственным мерам и естественному распаду радионуклидов, ситуация с загрязнением территорий после аварии на Чернобыльской АЭС заметно улучшилась.

Сегодня доля таких земель в Беларуси сократилась до 12 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доля загрязненных земель после аварии на ЧАЭС сократилась до 12%-2

Достичь этого удалось за счет комплекса целенаправленных действий. Специалисты проводят известкование почв и поддерживают их оптимальный гидрологический режим. В землю вносят специальные удобрения – они не дают радионуклидам проникать в сельскохозяйственную продукцию. Параллельно идет оснащение подразделений радиационного контроля современным оборудованием отечественного производства.

В Беларуси начались памятные мероприятия, посвященные аварии на Чернобыльской АЭС.

Доля загрязненных земель после аварии на ЧАЭС сократилась до 12%-4

Олег Дюбайло, начальник службы радиационного мониторинга Белгидромета:
Постепенно на данных территориях радиационная обстановка будет улучшаться. К примеру, основной вклад в мощность дозы гамма-излучения на данный момент дает Цезий-137-й радионуклид. У него период полураспада порядка 30 лет. Он со временем еще будет и распадаться, и углубляться в почву. В связи с этим мощность дозы гамма-излучения будет уменьшаться.

В нынешнюю пятилетку запланированы масштабные обследования: специалисты проверят 42 населенных пункта и шесть объектов. В ходе работ возьмут пробы почвы и проанализируют содержание в ней опасных веществ – цезия-137, плутония и стронция. При этом важно отметить, что уровень загрязнения по регионам различается: в Могилевской области он составляет 27 %, а в Гомельском регионе достигает 40 %.

Доля загрязненных земель после аварии на ЧАЭС сократилась до 12%-6

Екатерина Шмелева, начальник управления по обращению с радиоактивными отходами и объектами ядерного наследия Госатомнадзора МЧС Беларуси:
Радиационная ситуация стабильна и будет улучшаться. А наука, разработки ведущих ученых, институтов Академии наук и других позволяют принимать более современные, более уточненные мероприятия в защитном направлении.

Для тех, кто пострадал от последствий чернобыльской аварии и ликвидировал ее последствия, действует система социальной поддержки. Они имеют право на досрочный выход на пенсию, а при наличии инвалидности могут ежегодно бесплатно отдыхать в санатории. Также оказывается адресная социальная помощь.

# АЭС # АЭС в Беларуси

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