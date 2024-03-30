Воевали за наших! Как иностранцы с белорусскими партизанами приближали Победу

«Война и приближение к миру. Партизанский интернационал» – смотрите в новой серии цикла документальных фильмов «Партизанская сторона».

В эту знаковую в мировой истории дату телеканал СТВ запускает новый проект, посвященный 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Исцеление от коричневой чумы. Кто он – единственный немец, удостоенный звания Героя Советского Союза, и почему язык фашизма не требовал перевода?

«В лесах Беларуси воевали представители более семидесяти национальностей и народностей. Не только СССР».

«Партизаны 1942 года принимают очень важное решение: они готовы в свои ряды принимать всех тех, кто не имеет на руках крови».

Как испанские гверильясы отправились на подкрепление в белорусские леса? Где словаки приняли переходное решение и при чем здесь «Шерше ля фам»? Насколько действенна вербовка любовью?