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Воевали за наших! Как иностранцы с белорусскими партизанами приближали Победу

30 марта 2024 07:35
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В эту знаковую в мировой истории дату телеканал СТВ запускает новый проект, посвященный 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 

«Война и приближение к миру. Партизанский интернационал» –  смотрите в новой серии цикла документальных фильмов «Партизанская сторона».

Воевали за наших! Как иностранцы с белорусскими партизанами приближали Победу-1

Исцеление от коричневой чумы. Кто он – единственный немец, удостоенный звания Героя Советского Союза, и почему язык фашизма не требовал перевода?

«В лесах Беларуси воевали представители более семидесяти национальностей и народностей. Не только СССР». 

Воевали за наших! Как иностранцы с белорусскими партизанами приближали Победу-4

Справедливость и отчаянное сопротивление. 

«Партизаны 1942 года принимают очень важное решение: они готовы в свои ряды принимать всех тех, кто не имеет на руках крови». 

Как испанские гверильясы отправились на подкрепление в белорусские леса? Где словаки приняли переходное решение и при чем здесь «Шерше ля фам»? Насколько действенна вербовка любовью?

Воевали за наших! Как иностранцы с белорусскими партизанами приближали Победу-7

«Война и приближение к миру. Партизанский интернационал». Реальные истории об иностранцах, которые плечом к плечу с белорусскими народными мстителями приближали Победу.

Очередная серия документального фильма из цикла «Партизанская сторона». Смотрите 30 марта в 16:50 на СТВ. 

# Великая Отечественная война # общество

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