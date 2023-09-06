«Сплотить людей». Какие мероприятия пройдут в рамках национального марафона «17 граней единства»?

Новости Беларуси. Объединиться в поиске ответов на главные вопросы, услышать и дать возможность высказаться тем, кто неравнодушен к судьбе страны, – задача общественно-политического марафона «17 граней единства». Сегодня, 6 сентября, старт проекту дан в Дзержинске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Народное единство – первое условие суверенитета и независимости. Об этом говорил Александр Лукашенко в конце марта, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и парламенту. И действительно, сегодня сила нации именно в этом. А объединяет белорусов возможность жить в согласии и стабильности, спокойно развиваться в своей стране.

Достижения современной Беларуси, вызовы и угрозы, с которыми сталкивается страна, и какова роль каждого в укреплении государственности – эти и другие темы будут звучать на диалоговых площадках. Обсуждения организуют во всех регионах – принять участие в проекте может каждый.