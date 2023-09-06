«Сплотить людей». Какие мероприятия пройдут в рамках национального марафона «17 граней единства»?
Новости Беларуси. Объединиться в поиске ответов на главные вопросы, услышать и дать возможность высказаться тем, кто неравнодушен к судьбе страны, – задача общественно-политического марафона «17 граней единства». Сегодня, 6 сентября, старт проекту дан в Дзержинске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Народное единство – первое условие суверенитета и независимости. Об этом говорил Александр Лукашенко в конце марта, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и парламенту. И действительно, сегодня сила нации именно в этом. А объединяет белорусов возможность жить в согласии и стабильности, спокойно развиваться в своей стране.
Достижения современной Беларуси, вызовы и угрозы, с которыми сталкивается страна, и какова роль каждого в укреплении государственности – эти и другие темы будут звучать на диалоговых площадках. Обсуждения организуют во всех регионах – принять участие в проекте может каждый.
Андрей Мацкевич, председатель Острошицко-Городокского сельского исполнительного комитета:
Такие мероприятия позволяют сплотить людей и поделиться опытом работы, опытом работы в регионах. Спикеры рассказывали о том, как они работают, мы подчеркиваем этот опыт. И, конечно, положительные моменты мы будем внедрять у себя.
Юлия Артюх, председатель Белорусского общественного объединения «Будущее без границ»:
Все эти мероприятия нас объединяют, потому что мы можем глаза в глаза посмотреть друг другу, задать какие-то вопросы, которые, возможно, где-то на подкорке лежат, тревожат, но озвучить их было либо некому, либо где-то кто-то стеснялся. Поэтому в любом случае такие акции идут на объединение.
Само название «17 граней единства» имеет глубокий символизм. Акция, приуроченная ко Дню народного единства, пройдет в 17-ти городах Беларуси. Финиширует марафон в преддверии государственного праздника – 15 сентября. Итогом станет издание буклета, в котором объединят материалы по выступлениям спикеров.