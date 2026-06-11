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В Беларуси завершается регистрация абитуриентов для прохождения ЦТ и ЦЭ в резервные дни

11 июня 2026 07:56
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В Беларуси завершается регистрация абитуриентов, которые будут сдавать централизованное тестирование в резервные дни. Шанс получить сертификат позже основного потока есть только у тех, кто пропустил экзамены по уважительным причинам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси завершается регистрация абитуриентов для прохождения ЦТ и ЦЭ в резервные дни-2

Болезнь или другие форс-мажорные обстоятельства обязательно должны быть подтверждены документально. При этом зарегистрироваться можно строго на те предметы, которые были указаны в первоначальных бланках. Принимают заявления шесть ведущих вузов страны: не только в Минске, но и в областных центрах. Абитуриентам необходимо прийти в пункт регистрации лично либо направить законного представителя. При себе нужно иметь удостоверение личности и официальное подтверждение причины отсутствия на основных экзаменах. 

Так, 18 июня пройдут испытания по всем учебным предметам. 20 июня – тестирование по всем дисциплинам, кроме государственного языка. В этот же день организуют резервный этап централизованного экзамена. А 22 июня – финальный день для сдачи ЦТ и ЦЭ по русскому и белорусскому языкам.

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси

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