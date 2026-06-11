Минчанин потерял более 450 долларов при продаже виртуального игрового артефакта

В Партизанское районное управление милиции обратился 18-летний минчанин. Он лишился более 450 долларов, пытаясь продать редкий виртуальный предмет из онлайн-игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молодой человек решил выручить больше и разместил объявление не на официальной торговой площадке, а в тематической группе менеджера.

Дмитрий Андалюкевич, начальник отделения по противодействию киберпреступности УВД администрации Партизанского района Минска:

С ним связался покупатель и предложил сделку через «гаранта», якобы для безопасности. Собеседник создал групповой чат с фиктивным посредником. Минчанин, поверив мошеннику, перевел виртуальный предмет на указанную платформу. После этого покупатель прислал поддельное подтверждение перевода денег «гаранту». Как только предмет был передан, заявителя удалили из чата и заблокировали, а деньги так и не поступили.

По данному факту проводится проверка. Правоохранители напоминают: сделки с виртуальными предметами безопасны только на официальных платформах. Использование сторонних чатов, «гарантов» и посредников создает условия для мошенничества. Чтобы не стать жертвой аферистов, специалисты советуют проводить расчеты исключительно через проверенные сервисы и внимательно проверять информацию о покупателях.