Прямой эфир

В Беларуси запущена первая 3G-сеть стандарта UMTS

02 ноября 2009 10:46
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Об этом сообщила пресс-секретарь ЗАО «БеСТ» Таисия Пастухова.

Мобильная связь третьего поколения предоставит белорусским потребителям такие услуги, как высокоскоростной доступ в Интернет и просмотр мобильного телевидения. В настоящее время 15 тыс. белорусов зарегистрировались на сайте мобильного оператора, чтобы получить 3G-модем.

«Для нас сети третьего поколения являются очень значимой технологией. Если какой-то мобильный оператор не собирается их развивать, он обречен на отставание», - отметил генеральный директор ЗАО «БеСТ» Озджан Эрмиш.

Связь третьего поколения основана на пакетной передаче данных. Такие сети используют частоты дециметрового диапазона и позволяют внедрять новые услуги, включая видеосвязь, мобильное телевидение и высокоскоростной интернет-доступ, сообщает БЕЛТА.

# общество # Интернет

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