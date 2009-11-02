Страховка от незнания

Новость для автовладельцев: ДТП при ущербе до 200 евро можно будет оформить без участия ГАИ.

«Женщина за рулем, хуже…» и дальше по тексту. Екатерину Ковальчук и в автошколе не убедили, что это закономерность дорожного движения. Ведь мужчина за рулем не лучше. Водитель с двухлетнем стажем, Екатерина, любому опытному автовладельцу фору даст: масло, фильтры сама меняет, шины с летней на зимнюю вручную может перекинуть. А вот со страховыми компаниями, когда в ДТП и виноватой-то не была, разбиралась не сразу.

Екатерина Ковальчук, автовладелец:

Страховую выплату затянули. Только через пять месяцев увидела деньги, которые должна была получить по страховке. 50 дней ушло только на отписку о том, что случилось ДТП. Это два месяца, за это время можно починить машину и на ней ездить.

Страховые компании действовали в рамках закона. Тогда законы позволяли, так сказать, «тянуть резину». Теперь Министерство финансов наступило на пятки страховщикам и максимально сократило сроки выплаты компенсации после ДТП. Может это и не по правилам дорожного движения, но государство пошло навстречу автовладельцам.

Наталья Халитова, заместитель начальника главного управления страхового надзора министерства финансов Республики Беларусь:

Сегодня максимальный срок, оговоренный в указе – 50 рабочих дней. Самый большой срок в этой процедуре занимает получение справки ГАИ — 20 рабочий дней, а с принятием указа процедура либерализируется. Срок выплаты сократился до 20 рабочий дней.

Раньше после ДТП, по так называемой «автогражданке» пострадавший водитель в первую очередь обращался в страховую организацию виновника. Теперь можно идти в любую компанию, которая занимается обязательным страхованием автовладельцев. А уже страховщики в свою очередь будут разбираться между собой.

Юрий Шевченко, автовладелец:

Нельзя уделять этому столько времени. Тебе назначают время, в которое ты не можешь прийти. Поэтому упрощение процедуры получения денег по страховому случаю обоснованно.

Еще одно нововведение в страховании — договор комплексного страхования автовладельцев. Он действует на территории страны. Этот альтернативный третий вид страхования объединяет, но не исключает два ранее существовавших – обязательное и добровольное. При таком страховании, компенсацию за ущерб авто получает не только потерпевший, но и виноватый.

Наталья Халитова, заместитель начальника главного управления страхового надзора министерства финансов Республики Беларусь:

Отличие этого договора от обычного добровольного страхования наземных транспортных средств в том, что покрываются только риски связанные с ДТП. Не покрываются риски связанные со стихийными действиями, угонами, хищениями, противоправными действиями третьих лиц. Отличие в том, что лимит ответственности по обязательному страхованию, в том числе и комплексному, устанавливается на каждый страховой случай, сколько бы их не было.

В среднем цена комплексного договора будет колебаться в районе 100 долларов в эквиваленте за иномарку с объемом двигателя 1,8 литра. Это в разы меньше, чем полное КАСКО. В министерстве при разработке изменений правил делали ставку на машины, стоимость которых не превышает 10 тысяч долларов. Таких в стране большинство. Комплексно страховать будут госорганизации. Частники уверены, комплексное страхование КАСКО не конкурент. При этом свою ценовую политику планируют пересмотреть.

Борис Медник, генеральный директор открытого акционерного страхового общества:

Добровольная часть обязательного вида удешевит полноценный продукт в какой-то части. В какой — будет понятно, когда появится статистика. Для автолюбителей, которые покупают КАСКО, страхование станет дешевле.

Неспорные дорожные аварии во многих странах мира регулируются так называемым Евродоговором. В Беларуси взяли за основу российский опыт. Речь идет о мелких авариях, при которых звонить в ГАИ не обязательно. Теперь участники ДТП могут спокойно договориться и законно разъехаться.

Юрий Шевченко, автовладелец:

Все происходит по решению ГАИ, которая по определенным признакам решает: лишать тебя прав, за крайне мелкое нарушение или всё-таки не лишать. Это тоже несправедливо. Поэтому в случае, когда величина ущерба невелика, то фигуранты могут между собой разбираться самостоятельно.

Ольга Войнович, автовлюбитель:

Бывает, видишь аварию, которая создает большую пробку. Проезжаешь мимо и понятно, что там маленькая царапина и можно было бы все решить намного быстрее.

Удостоверение, талон, техпаспорт, страховка. Отныне водительский набор пополнит еще и специальный бланк. Его пока не существует, форму разработают и будут выдавать вместе со страховым полисом, когда новые правила вступят в силу. Тогда при незначительном ДТП можно будет вполне законно разъехаться без вызова сотрудников ГАИ. Достаточно заполнить этот бланк, который станет основанием для страховой компании выплатить автовладельцу компенсацию за ущерб.

Этот договор работает в том случае, когда в аварию попали только две машины, участники ДТП не пострадали и претензий друг к другу не имеют. Это правило прежде всего рассчитано на опытных водителей, которые могут визуально определить цену удара. Ущерб на глаз не должен превышать 200 евро в эквиваленте.

Юрий Шевченко, автовладелец:

Вдруг кто-то из этих участников ДТП сначала согласится со всем, а потом заявит о том, что второй водитель уехал с места происшествия, последствия будут очень тяжелыми. И в этом стоит разобраться.

Екатерина Ковальчук, автовладелец:

Сам ты никогда не сможешь оценить, насколько сильны повреждения. Потому что, кроме очевидных повреждений, бывают часто и скрытые.

Авария без ГАИ вызывает больше всего сомнений. Представители Госавтоинспекции тоже пока разбираются в нововведениях, поэтому комментировать их отказываются. Время для осознания есть. Указ вступит в силу только 1 июля 2010 года. Лучше заранее расставить все точки на «и», что бы потом, попав в ДТП, не попадать впросак.