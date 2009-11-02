В Украине погибли от гриппа четыре медика, контактировавших с больными

Два медицинских сотрудника в Тернопольской области и еще два во Львовской области погибли, выполняя свой профессиональный долг и предоставляя помощь больным гриппом, сообщил министр здравоохранения Украины Василий Князевич.

«Каждый медик, особенно те, кто заходит в палату, в реанимацию к тяжелобольным, должен внимательно отнестись к собственной защите, а государство должно в полном объеме обеспечить медработников всеми необходимыми для этого средствами», - сказал министр в воскресенье на заседании оперативного штаба по вопросам противодействия вирусу гриппа A/H1N1.

В.Князевич также обратился к ученым с просьбой предоставить прогнозные показатели дальнейшего распространения заболевания. По его словам, в понедельник на Украину прибывает делегация международных экспертов, которые совместно с Минздравом будут бороться с эпидемией.

Вместе с тем, министр вновь призвал не паниковать, не заниматься самолечением, придерживаться рекомендаций врачей, пишет агентство «Интерфакс-Запад».

Из-за вспышки заболеваемости новым гриппом директор Центра медицины катастроф Мартыньш Шицс посоветовал жителям Латвии воздержаться от поездок в Украину, информирует DELFI.

По его словам, министерство иностранных дел Эстонии уже распространило заявление, в котором призывает жителей страны не ездить в Украину. Если же отказаться от поездки невозможно, то рекомендуется избегать массовых мероприятий и соблюдать нормы личной гигиены, отметил Шицс.

Ранее в воскресенье министерство здравоохранения Украины подтвердило смерть 53 человек от эпидемии гриппа. При этом не уточняется, сколько человек стали жертвами свиного гриппа. Накануне президент Украины Виктор Ющенко заявил о 48 погибших.

Всего, по данным ведомства, на Украине заболели гриппом 184 тыс. 919 человек, госпитализированы - 7 тыс. 383 человека.