Элтон Джон попал в больницу с гриппом

Британский певец сэр Элтон Джон попал в больницу с кишечной инфекцией и гриппом одновременно, из-за чего вынужден отменить ряд концертов в Великобритании и США.

Как сообщает NEWSru.com со ссылкой на официальный сайт артиста, у 62-летнего Элтона Джона «тяжелый случай» инфекции. Врачи настояли на отмене нескольких концертов в рамках мирового турне Face 2 Face.

Ранее певец отменил концерт в Дублине, затем в Лондоне, Ливерпуле и еще нескольких британских городах. В воскресенье стало известно о переносе шоу в американских Портленде и Сиэтле.

Певец проходит лечение в одной из центральных лондонских больниц.

Сайт певца сообщает, что организаторы концертов работают над составлением новых концертных графиков. Всем, кто уже купил билеты, рекомендуется сохранять их, пока не появится новая информация о переносах и отменах концертов.