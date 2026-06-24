В Беларуси зафиксирована нулевая заболеваемость по ряду инфекций

В Беларуси за последние годы не зафиксировано ни одного случая дифтерии, краснухи и врожденной краснухи – это результат эффективной работы коллективного иммунитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заболеваемость корью по сравнению с 2024 годом снизилась в 12 раз. При этом половина выявленных случаев – завозные, а половина заболевших – взрослые от 30 лет. За пять месяцев 2026 года корь регистрировали лишь в четырех областях: Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской. Специалисты подчеркивают значимость вакцинации. Так, девочки до 11 лет могут бесплатно привиться от ВПЧ.

Кирилл Игнатов, заведующий отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

На данную прививку в нашей стране всегда был спрос у населения, и внедрение ее в национальный календарь профилактических прививок в прошлом году было обоснованной, оправданной мерой и, не побоюсь этого слова, ожидаемой, желанной нашим населением. За прошлый год в нашей стране первой дозой вакцины против ВПЧ-инфекции было вакцинировано более 80 % подлежащих контингентов населения, то есть девочек 11 лет. И, что немаловажно, наша страна – единственная страна в мире, которая за неполных три месяца проведения вакцинации смогла добиться такого успеха.

Также медики рекомендуют иммунизацию от клещевого энцефалита тем, чья работа связана с пребыванием на природе: как правило, прививку делают осенью и зимой.