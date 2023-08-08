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В Беларуси вытереблено 72,8% посевов льна. С какими трудностями сталкиваются аграрии?

08 августа 2023 07:26
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Новости Беларуси. Параллельно с жатвой ведутся работы на полях со льном. Он убран на 72,8 % площадей. В Гомельской области под эту культуру отвели практически 4 тысячи гектаров в трех районах – Рогачевском, Чечерском и Кормянском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хозяйства увеличили посевные площади белорусского шелка, несмотря на то, что лен – капризная и привередливая культура, которая требует особой технологии возделывания. Каждый сезон для аграриев уникальный. Приходится преодолевать погодное влияние, но результат оправдывает затраченные силы.

В Беларуси вытереблено 72,8% посевов льна. С какими трудностями сталкиваются аграрии?-1

Виктор Ковалев, директор предприятия «Кормален»:
В этом году уборка началась немножко позже, потому что были холодная весна и засушливое лето. Развитие льна задержалось, позже начали уборку. Сейчас уже наверстываем, идем по графику прошлого года.

В Беларуси вытереблено 72,8% посевов льна. С какими трудностями сталкиваются аграрии?-4

Для Кормянского района лен стал настоящим брендом. В честь него проводят фестиваль, участвует в котором и местный завод по производству льноволокна. Предприятие отправляет готовую продукцию на Оршанский льнозавод и экспортирует ее в Россию.

# Уборочная кампания # общество # Виктор Ковалев # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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