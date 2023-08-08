В Беларуси вытереблено 72,8% посевов льна. С какими трудностями сталкиваются аграрии?

Новости Беларуси. Параллельно с жатвой ведутся работы на полях со льном. Он убран на 72,8 % площадей. В Гомельской области под эту культуру отвели практически 4 тысячи гектаров в трех районах – Рогачевском, Чечерском и Кормянском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хозяйства увеличили посевные площади белорусского шелка, несмотря на то, что лен – капризная и привередливая культура, которая требует особой технологии возделывания. Каждый сезон для аграриев уникальный. Приходится преодолевать погодное влияние, но результат оправдывает затраченные силы.