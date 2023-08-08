48,9% зерновых колосовых и зернобобовых убрано в Беларуси. На что ориентирует аграриев Президент?

Новости Беларуси. Чтобы собрать выращенный урожай, задействованы лучшие механизаторские кадры: аграрии настроены убрать все вовремя и без потерь, посеять озимые в оптимальные сроки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Минсельхозпрода, на 8 августа в стране убрано 48,9 % зерновых колосовых и зернобобовых культур (без рапса, кукурузы, гречихи, проса), год назад было 38 %. Намолочено 3,176 миллиона тонн зерна.

Завершается уборка озимого рапса: обмолотили 96 % площадей, собрали 893,2 тысячи тонн маслосемян. Одновременно начат сев под урожай будущего года.