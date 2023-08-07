«Какая, к чёрту, роль Байдена в истории?» Петровский объяснил, зачем Прибалтике закрывать границы с Беларусью

Новости Беларуси. Как обострение отношений с нашими соседями может сказаться на региональной безопасности? Почему Беларусь провоцируют и как правильно на это реагировать? Какие военные реформы в наших силовых структурах? На площадке ток-шоу «По существу» будем искать ответы на эти вопросы вместе с военными экспертами и кадровыми офицерами. Кирилл Казаков, СТВ:

Уже на протяжении месяца или около того, после того, как у нас появились «вагнеровцы», поляки говорят о том, что они готовы полностью закрыть границу с Беларусью. И эта же история уже перекинулась на политические умы Литвы и Латвии – полностью нас заблокировать. Мы уже говорим о том, что, слушайте, нас невозможно полностью заблокировать, потому что у нас есть граница с Россией и где-то там с Китаем мы граничим. С точки зрения логики и того, что может произойти: могут ли они нас заблокировать? Вот у нас украинская граница заблокирована, а если они заблокируют? И сколько мы можем в этом состоянии существовать?

Петр Петровский, политолог:

Вопрос в другом. Что сегодня происходит? Чтобы спрогнозировать эти риски, надо ответить на один вопрос: в каком геополитическом положении мы находимся? Сегодня мы находимся в том геополитическом положении, в котором находилась Германская Демократическая Республика во время холодной войны. Запад строит новую Берлинскую (европейскую) стену. Ему надо закрыть эту стену хотя бы для того, чтобы некоторые граждане ЕС сюда не попадали и не развеивали миф о последней диктатуре Европы. Кирилл Казаков:

Пойду, надену шапку и пойду ловить медведя. Петр Петровский:

Второй момент. Я думаю, что закрытие с нами границ – это не только закрытие границ с Беларусью, это ликвидация северной части так называемого «Шелкового пути». Закроют границу Финляндия и Эстония, и вся зона соприкосновения Союзного государства, Шанхайской организации сотрудничества с Западом будет закрыта. Это будет бить прежде всего по европейско-китайским отношениям. Оторвать Германию, которая очень сильно сотрудничает с Китаем, Францию. Кирилл Казаков:

Польшу, опять же.