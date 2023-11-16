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В Беларуси выбирают победителей конкурса на лучший проект шестого школьного дня

16 ноября 2023 08:59
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Как сделать шестой школьный день лучшим? Финал конкурса проходит в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи. На суд жюри представлен 21 творческий проект – по три от каждой области и столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси выбирают победителей конкурса на лучший проект шестого школьного дня-1

Педагоги предлагают креативные идеи, перспективные подходы и формы, чтобы найти новые возможности для общения, проведения совместного досуга детей, учителей и родителей. Задача, предложенная к решению – внедрить в обучение инновации, сделать факультативные занятия полезнее, а шестой школьный день – интересным и насыщенным.

# Школы в Беларуси # общество # Фотофакт

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