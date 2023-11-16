В Беларуси выбирают победителей конкурса на лучший проект шестого школьного дня

Как сделать шестой школьный день лучшим? Финал конкурса проходит в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи. На суд жюри представлен 21 творческий проект – по три от каждой области и столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.