С 26 ноября на два года в Мозыре закроют мост на реконструкцию через Припять

С 26 ноября 2023 года движение по мосту через Припять на автодороге Калинковичи - Мозырь будет закрыто с 8:00 утра. Об этом сообщается в Telegram-канале Гомельского облисполкома Гомельщина официально.

Начальник РУП «Гомельатодор» Денис Ясько рассказал, что начинается реконструкция моста, срок эксплуатации которого насчитывает уже 65 лет. Работы, включающие строительство нового пролетного строения, продлятся 25 месяцев.

В регионе постоянно ведется капитальный ремонт дорог и мостов. Как отметил губернатор Иван Крупко, до окончания года планируется закончить ремонт 21 мостового объекта, есть планы на 2024 и 2025 годы.