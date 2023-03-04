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В Беларуси вступила в силу обновлённая редакция Избирательного кодекса

04 марта 2023 10:28
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Новости Беларуси. Обновленная редакция Избирательного кодекса Беларуси вступает в силу с 4 марта. Так, изменены возраст и ценз оседлости для кандидатов в президенты, кроме того, к ним будут предъявляться дополнительные требования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси вступила в силу обновлённая редакция Избирательного кодекса-1

Оптимизирована система избирательных комиссий, по новому графику будут работать участки в период досрочного голосования, а фотографировать и снимать заполненные бюллетени теперь запрещено. Также отменяется порог явки избирателей на выборы в Палату представителей.

Отметим, изменения, при внесении которых учитывали как правоприменительную практику, так и международный опыт, прошли широкое общественное обсуждение. Новшества позволят сократить избирательный цикл, а также расходы на проведение кампаний.

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# Закон # общество # Фотофакт

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