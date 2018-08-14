В Беларуси возраждают санитарную авиацию

Новости Беларуси. На территории Минской больницы скорой помощи может появится вертолётная площадка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Скорая помощь по воздуху особенно нужна, когда счёт идёт на минуты. А в условиях плотного городского трафика добраться до места происшествия на автомобиле бывает невозможно.

Воздушная скорая сегодня готова к работе. Для этого вертолёт Ми-8 оборудовали специальным медицинским модулем – со всем необходимым оборудованием. Он может работать автономно около 10 часов, поэтому его можно устанавливать и на не подготовленный для медицинских целей вертолет.

Санитарный вертолёт сейчас находится на аэродроме в Липках. В составе бригады – врач и два фельдшера, однако вертолет может взять на борт до 12 человек.