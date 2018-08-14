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В Беларуси возраждают санитарную авиацию

14 августа 2018 16:48
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Новости Беларуси. На территории Минской больницы скорой помощи может появится вертолётная площадка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Беларуси возраждают санитарную авиацию-1

Скорая помощь по воздуху особенно нужна, когда счёт идёт на минуты. А в условиях плотного городского трафика добраться до места происшествия на автомобиле бывает невозможно.

В Беларуси возраждают санитарную авиацию-4

Воздушная скорая сегодня готова к работе. Для этого вертолёт Ми-8 оборудовали специальным медицинским модулем – со всем необходимым оборудованием. Он может работать автономно около 10 часов, поэтому его можно устанавливать и на не подготовленный для медицинских целей вертолет.

В Беларуси возраждают санитарную авиацию-7

Санитарный вертолёт сейчас находится на аэродроме в Липках. В составе бригады – врач и два фельдшера, однако вертолет может взять на борт до 12 человек.

В Беларуси возраждают санитарную авиацию-10

Дмитрий Прошин, директор УП «Медик»:
Находится данная площадка в 120 метрах от приемного отделения больницы скорой медицинской помощи и в 150 метрах от центра травматологии  и ортопедии. Шумовые характеристики на уровне, не превышают, поэтому проблем не создается.

# Медицина # общество # Фотофакт

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