Президент поддержал предложения по корректировке плана строительства и развития ВС до 2030 года – Хренин

Если кто-то провоцирует и пытается втянуть Беларусь в войну, это им плохо обойдется. Об этом заявил Александр Лукашенко, заслушивая доклад о предложениях по корректировке мероприятий плана строительства и развития Вооруженных Сил на 2026-2030-й годы. Мероприятие плановое, но контекст обязывает смотреть на стратегию под новым углом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко: южная граница пылает как никогда, и ее надо защищать в усиленном режиме.
Повышение эффективности противовоздушной обороны, противодействие беспилотным летательным аппаратам, подготовка офицеров – это одни из основных направлений – заявил Президент. Александр Лукашенко подчеркнул необходимость принятия выверенных, взвешенных решений, основываясь в том числе на результатах ранее проведенной масштабной проверки Вооруженных Сил. Ее первоочередной анализ был сделан открыто. Вместе с тем ряд факторов и аспектов, должны были обсудить в армейских кругах и доложить с целью корректировки плана строительства и развития Вооруженных Сил до 2030 года.
Именно с учетом этих требований Главнокомандующего и пересматривается оборонная стратегия. План строительства и развития Вооруженных Сил – это не статичный документ. На его корректировку влияет стремительное развитие теории и практики применения войск, а также изменения форм и способов ведения вооруженной борьбы. В основу новых решений легли глубокий анализ современных военных конфликтов и результаты проверки боеготовности, проведенной по поручению Президента.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Президент досконально вникает в каждую мелочь и в каждые предлагаемые нами изменения и перспективы дальнейшего развития Вооруженных Сил. Сегодня мы коснулись создания и появления у нас новых родов войск в Вооруженных Силах. Мы очень досконально коснулись системы подготовки войск, системы подготовки офицерского состава на всех существующих трех уровнях нашей подготовки.
Конечно же, сегодня коснулись изменений в рамках защиты от беспилотных летательных аппаратов, прежде всего самолетного типа: как мы будем бороться, какую мы систему противовоздушной обороны видим и будем создавать на будущее, опять-таки, с оглядкой на происходящее, насколько они стали опасны и умны эти беспилотники. Мы коснулись системы размещения войск и наших подразделений: как они будут, где они будут располагаться, анализируя те вызовы и угрозы, которые возникают.
Как сообщил журналистам министр обороны: Президент Беларуси поддержал предложения по корректировке мероприятий плана строительства и развития Вооруженных Сил на 2026-й-2030-й годы. Определены шесть ключевых направлений. Для достижения целей потребуется корректировка оперативного и тактического уровня.