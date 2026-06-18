Президент поддержал предложения по корректировке плана строительства и развития ВС до 2030 года – Хренин

Если кто-то провоцирует и пытается втянуть Беларусь в войну, это им плохо обойдется. Об этом заявил Александр Лукашенко, заслушивая доклад о предложениях по корректировке мероприятий плана строительства и развития Вооруженных Сил на 2026-2030-й годы. Мероприятие плановое, но контекст обязывает смотреть на стратегию под новым углом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: южная граница пылает как никогда, и ее надо защищать в усиленном режиме.

Повышение эффективности противовоздушной обороны, противодействие беспилотным летательным аппаратам, подготовка офицеров – это одни из основных направлений – заявил Президент. Александр Лукашенко подчеркнул необходимость принятия выверенных, взвешенных решений, основываясь в том числе на результатах ранее проведенной масштабной проверки Вооруженных Сил. Ее первоочередной анализ был сделан открыто. Вместе с тем ряд факторов и аспектов, должны были обсудить в армейских кругах и доложить с целью корректировки плана строительства и развития Вооруженных Сил до 2030 года. Именно с учетом этих требований Главнокомандующего и пересматривается оборонная стратегия. План строительства и развития Вооруженных Сил – это не статичный документ. На его корректировку влияет стремительное развитие теории и практики применения войск, а также изменения форм и способов ведения вооруженной борьбы. В основу новых решений легли глубокий анализ современных военных конфликтов и результаты проверки боеготовности, проведенной по поручению Президента.