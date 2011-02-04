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В Беларуси в этом году ожидаются крупные паводки

04 февраля 2011 12:30
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Нынешняя весна в Беларуси будет полноводной. Сложный паводок прогнозируют на реках бассейна Припяти.

Высота половодья на остальных будет зависеть от количества осадков в феврале-апреле и интенсивности таяния снега. При этом на большинстве рек вода выйдет на пойму.

В Гомельской области уже подтоплены пять населенных пунктов. Уровень воды в Припяти преодолел опасную отметку в Житковичском районе. По информации спасателей, ситуация полностью контролируется. Меры на период паводка разработаны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Валентин Карпицкий, первый заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Увеличение авиамаршрутов для наблюдения за паводковой ситуацей, подготовка взрывотехнических служб для работы на реках, дислокация и распределение спецотрядов по всей Беларуси. Сегодня подготовительные мероприятия находятся в стадии реализации.

# общество # происшествия # Природные катаклизмы

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