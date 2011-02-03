За последние сутки 300 белорусов покинули Египет, в зоне бедствия – полторы тысячи наших сограждан

Правда, о панике речь не идет. Дело в том, что у многих граждан нашей страны заканчиваются сроки туристических путевок, а новые больше не продают.

О том, что в Египте не все спокойно, Наталья узнала из телевизионных выпусков новостей. А затем сама стала объектом внимания для родственников и друзей. Возвращать купленную накануне путевку в Хургаду не стала – слишком долгим был трудовой путь к отпуску, да еще в хорошей компании. Уже на следующий день после начала беспорядков в Каире молодые люди из Беларуси оказались практически на баррикадах.

Наталья Гердий, туристка:

Убегали просто. Толпы людей. Магазины стали закрываться лихорадочно. С палками, с колами с ножами, лозунги какие-то выкрикивали, были плакаты у них, и между собой ругались. Мы очень быстро оттуда уехали.

Устойчивый спрос на берега Красного и Средиземного моря сформировался два года назад, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Но белорусы никогда не скрывали свою любовь к Египту. Одних манит красивый пейзаж, других – лучшее сочетание цены и качества. Но сегодня наших людей в Египте не более полутора тысяч. За последние сутки 300 туристов вернулись домой. И никто из них не пострадал из-за народных волнений.

Алексей Зеньков, второй секретарь Посольства Республики Беларусь в Арабской Республике Египет:

Ситуация остается по-прежнему напряженной и непредсказуемой, ожидается всплеск волнений завтра. Существует проблема с приобретением билетов в связи с тем, что люди стараются как можно скорее покинуть территорию Египта. В данном случае решением может быть приобретение билетов за рубежом, в том числе в Беларуси. То есть через родственников, друзей, знакомых.

7-дневный отдых в Египте сегодня можно оформить всего лишь за 120 долларов. Тем, кто отказывается, деньги вернут в полном объеме. Но каждый десятый турист соглашается выбрать новое место отдыха. Например, берега Анталии, где жару компенсируют спа-процедуры. Русскоговорящие гиды в каждом отеле готовы помочь тем, кто досрочно решит прервать отдых.

Алексей Базылев, заместитель директора ведущей туристической компании:

Если такие пожелания появятся, они будут обработаны. Мы предложим варианты возвращения рейсами через Киев или Москву.

В случае экстренных мер на помощь придет белорусский авиафлот. Обстановка в небе пока более спокойна, чем на земле Египта. Воздушное пространство страны остается открытым, поэтому пока аэропорты работают в штатном режиме, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Гусаров, генеральный директор национальной авиакомпании:

В связи с тем, что число желающих уехать в Египет значительно уменьшилось, часть рейсов мы отменили.

Ближайший рейс у нас 8 числа, но туристов мы туда везти не будем, а будем только вывозить. Мы планируем выполнить еще три рейса, чтобы забрать туристов, которые вылетали из Минска, и затем приостановить полеты.

Пока ситуация не разрешится, посольство Беларуси в Египте рекомендует воздержаться от приема морских и солнечных ванн. А тех, кто пренебрегает советом, предупреждают в целях своей же безопасности немедленно покинуть страну.