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В Беларусь из Швейцарии отправилась первая городская электричка

04 февраля 2011 09:29
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Оборудование прибудет в нашу страну на шести грузовиках.

Ожидается, что в понедельник автопоезд встретят в Бресте, а далее доставят к стальной магистрали в Барановичи для сборки. В Минске первая городская электричка пройдет испытания и сертификацию.

Всего по контракту в Беларусь поставят 10 поездов. Шесть из них будут работать на городских линиях, а четыре — курсировать по региональным маршрутам.

Отметим, что это новый формат пассажирских перевозок Белорусской железной дороги, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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