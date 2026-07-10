Офтальмологи Беларуси и Китая обменялись опытом и подписали меморандум о сотрудничестве

Важный шаг в развитии медицинского сотрудничества Беларуси и Китая: в Минске офтальмологи двух стран обменялись опытом и подписали меморандум о сотрудничестве. Событие стало очередным этапом реализации международной программы, нацеленной на повышение доступности и качества медицинской помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша офтальмологическая служба располагает всем необходимым для эффективной работы: специалистами, технологиями и оборудованием. Китай известен сильной научной и клинической школой в этой области. Совместная работа позволит добиться более высоких результатов в лечении пациентов.

Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета:

Экспресс-здоровье – вот это направление развития поможет многим пациентам нашей страны. Будут участвовать китайские практические врачи и ученые для лучшего здоровья офтальмологического у пациентов нашей страны. Надеемся, что это будет только началом нашего взаимодействия. Договоренности есть и по другим направлениям: и оториноларингологии, и хирургии, по нашему активному сотрудничеству.

Цзе Ин, заведующий отделением офтальмологии Пекинской больницы Тунжэнь:

Мы следили за проведением операции по лечению катаракты. 10-я больница Минска и наша клиника – ведущие центры в своих странах, и методики у нас схожи. Однако мы заметили профессиональные различия в деталях проведения операции, которыми полезно обменяться. Надеемся на долгосрочное сотрудничество с белорусскими коллегами. В рамках визита китайские специалисты получили доступ к операционным 10-й больницы Минска. Это позволило не только ознакомиться с теоретическими наработками, но и вживую оценить работу белорусских коллег при лечении сложных и тяжелых патологий. Практический обмен опытом – один из самых эффективных способов совершенствования медицинских навыков.