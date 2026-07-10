Офтальмологи Беларуси и Китая обменялись опытом и подписали меморандум о сотрудничестве
Важный шаг в развитии медицинского сотрудничества Беларуси и Китая: в Минске офтальмологи двух стран обменялись опытом и подписали меморандум о сотрудничестве. Событие стало очередным этапом реализации международной программы, нацеленной на повышение доступности и качества медицинской помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наша офтальмологическая служба располагает всем необходимым для эффективной работы: специалистами, технологиями и оборудованием. Китай известен сильной научной и клинической школой в этой области. Совместная работа позволит добиться более высоких результатов в лечении пациентов.
Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета:
Экспресс-здоровье – вот это направление развития поможет многим пациентам нашей страны. Будут участвовать китайские практические врачи и ученые для лучшего здоровья офтальмологического у пациентов нашей страны. Надеемся, что это будет только началом нашего взаимодействия. Договоренности есть и по другим направлениям: и оториноларингологии, и хирургии, по нашему активному сотрудничеству.
Цзе Ин, заведующий отделением офтальмологии Пекинской больницы Тунжэнь:
Мы следили за проведением операции по лечению катаракты. 10-я больница Минска и наша клиника – ведущие центры в своих странах, и методики у нас схожи. Однако мы заметили профессиональные различия в деталях проведения операции, которыми полезно обменяться. Надеемся на долгосрочное сотрудничество с белорусскими коллегами.
В рамках визита китайские специалисты получили доступ к операционным 10-й больницы Минска. Это позволило не только ознакомиться с теоретическими наработками, но и вживую оценить работу белорусских коллег при лечении сложных и тяжелых патологий. Практический обмен опытом – один из самых эффективных способов совершенствования медицинских навыков.
Татьяна Имшенецкая, главный внештатный офтальмолог Министерства здравоохранения Беларуси:
Китайские коллеги консультировали наших пациентов. Обратили внимание на то, что в нашем центре консультируются и оперируются самые сложные ситуации. Пациенты оперированные ранее, пациенты с травмами органозрения, с их последствиями. Даже если это катарактальная хирургия – это катарактальная хирургия эксклюзивная. Их поразила даже та возможность ликвидации осложнений, которые могут возникнуть в ходе операции мгновенно.
Нынешний проект – хорошая основа для дальнейших инициатив в сфере офтальмологии. Сотрудничество специалистов двух стран поможет развитию медицинской науки и практики.