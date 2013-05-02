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В Беларуси увеличен размер детского пособия

02 мая 2013 08:00
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Новости Беларуси. В Беларуси увеличен размер детского пособия. Теперь ежемесячная выплата по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет - на первенца – 1 миллион 586 тысяч, на второго и последующих детей – 1 миллион 812 тысяч. На ребенка-инвалида — 2 миллиона 39 тысяч.

Увеличение связано с изменением ряда социальных нормативов. Так, новый размер минимального потребительского бюджета на одного члена семьи из четырех человек возрос до миллиона 527 тысяч 270 рублей. А бюджет прожиточного минимума теперь - 974 тысячи 110 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Пособие при рождении детей # Государственная политика

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