Новости Беларуси. В Беларуси увеличен размер детского пособия. Теперь ежемесячная выплата по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет - на первенца – 1 миллион 586 тысяч, на второго и последующих детей – 1 миллион 812 тысяч. На ребенка-инвалида — 2 миллиона 39 тысяч.

Увеличение связано с изменением ряда социальных нормативов. Так, новый размер минимального потребительского бюджета на одного члена семьи из четырех человек возрос до миллиона 527 тысяч 270 рублей. А бюджет прожиточного минимума теперь - 974 тысячи 110 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.