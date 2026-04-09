Регистрация на ЦТ официально стартовала в Беларуси. Что нового ждет абитуриентов

Абитуриенты готовятся сдать один из самых важных экзаменов в своей жизни. В Беларуси официально началась регистрация на централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше 70 % проходят ее дистанционно, через личный кабинет участника ЦЭ и ЦТ на портале РИКЗ. Нововведение этого года – двойная СМС-поддержка: система напомнит о событии дважды, чтобы никто не упустил шанс.