Регистрация на ЦТ официально стартовала в Беларуси. Что нового ждет абитуриентов
Абитуриенты готовятся сдать один из самых важных экзаменов в своей жизни. В Беларуси официально началась регистрация на централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Больше 70 % проходят ее дистанционно, через личный кабинет участника ЦЭ и ЦТ на портале РИКЗ. Нововведение этого года – двойная СМС-поддержка: система напомнит о событии дважды, чтобы никто не упустил шанс.
Могилевский университет имени Кулешова – одна из семи региональных точек регистрации и проведения ЦТ. За первый час работы здесь приняли пять заявлений. Одно из них Павла Зайцева. Молодой человек второй раз будет писать тестирование, в прошлом году стать студентом не удалось. Год Павел работает на предприятии «Химволокно». Поэтому решил поступать в химико-технологический университет. Сдавать будет точные науки: химию, физику, математику.
Павел Зайцев, абитуриент:
В этом году я занимаюсь самостоятельно, без каких-либо репетиторов. Изучаю материалы самостоятельно, смотрю онлайн-семинары, вебинары, веду конспект.
Основной поток абитуриентов ожидают во второй половине дня, когда у старшеклассников закончатся занятия.
Татьяна Елина, абитуриент:
Мы ждали, поэтому сразу в первый день отправились. В колледже нас даже отпустили, сказали: делайте свои дела. Я записалась на русский, биологию, потом сдаю нормативы. Хочу стать учителем по физкультуре.
Зарегистрироваться можно двумя способами: дистанционно – на сайте РИКЗ, либо в том учреждении, где собираетесь сдавать ЦТ. География пунктов регистрации остается обширной: 32 высших учебных заведения и 8 колледжей по всей стране.
Подробнее в видео.