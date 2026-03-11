Гибель Хаменеи, заявления лидеров ЕС – психолог проанализировала ситуацию на Ближнем Востоке

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Как в жизни, так и вопросах большой политики мы можем воспринимать и относиться по-разному к актуальным событиям, лидерам и истории. Вполне нормально, что кто-то из мировых лидеров вызывает в нас больше симпатии, в то время как чья-то политика не импонирует. Нередко в таких случаях люди не в силах смотреть за пределы своей антипатии либо к политику, либо к модели правления, либо к событию.

Глобальное обобщение, стереотипы, уничижительная риторика и неадекватное злорадство над посторонним горем – даже на высшем уровне наблюдаются эти тенденции, когда мир, например, узнал о трагической гибели верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи, то часть европейских лидеров взяли на себя смелость трактовать это событие как то, с чем можно «поздравить» иранцев. Но даже если не уходить глубоко в политику, то рассматривать чью-то гибель в качестве праздничного события или окна возможностей – это про нравственность. Сугубо про личную, человеческую.

Повторюсь, можно было по-разному относиться к аятолле и политической модели в самом Иране, но человека не стало, жизнь прекратилась. А за этим событием череда возможных причин и последствий: новый виток напряжения между Ираном с Израилем, нестабильная ситуация не только между прямыми участниками в зоне конфликта, но и во всем регионе.