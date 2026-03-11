Гибель Хаменеи, заявления лидеров ЕС – психолог проанализировала ситуацию на Ближнем Востоке

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Как в жизни, так и вопросах большой политики мы можем воспринимать и относиться по-разному к актуальным событиям, лидерам и истории. Вполне нормально, что кто-то из мировых лидеров вызывает в нас больше симпатии, в то время как чья-то политика не импонирует. Нередко в таких случаях люди не в силах смотреть за пределы своей антипатии либо к политику, либо к модели правления, либо к событию.
Глобальное обобщение, стереотипы, уничижительная риторика и неадекватное злорадство над посторонним горем – даже на высшем уровне наблюдаются эти тенденции, когда мир, например, узнал о трагической гибели верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи, то часть европейских лидеров взяли на себя смелость трактовать это событие как то, с чем можно «поздравить» иранцев. Но даже если не уходить глубоко в политику, то рассматривать чью-то гибель в качестве праздничного события или окна возможностей – это про нравственность. Сугубо про личную, человеческую.
Повторюсь, можно было по-разному относиться к аятолле и политической модели в самом Иране, но человека не стало, жизнь прекратилась. А за этим событием череда возможных причин и последствий: новый виток напряжения между Ираном с Израилем, нестабильная ситуация не только между прямыми участниками в зоне конфликта, но и во всем регионе.
Алена Дзиодзина:
Возможный скачок желающих уезжать из конфликтной зоны способен вызвать крупнейший кризис миграции, с которым социально-экономические программы принимающих стран просто не справятся, поскольку поток беженцев будет слишком масштабен.
Стоит учесть и то, как внутреннюю ситуацию и события воспринимают на Ближнем Востоке. Дело в том, что в современном исламском мире погибший верховный лидер Ирана обладал внушительным авторитетом при жизни, а после насильственной смерти стал мучеником. Помимо того, что для данной категории ближневосточного населения его трагичный уход – несправедливое горе, исламоведы всерьез опасаются возмущения в радикальных формах.
К тому же, на фоне всей обострившейся ситуации существует угроза активизации террористических групп. Это значит, что новый виток конфликтности неизбежен. Потому заявления об окне возможностей, по меньшей мере, беспочвенны. А по факту, в погоне за красным словом часть желающих что-то прокомментировать о событии судеб людей не заметило за окном.
Дзиодзина: чем меньше у страны ресурсов противодействовать чужому давлению, тем тише соглашательство – подробности здесь.