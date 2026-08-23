МВД: подозреваемый в разбойном нападении на ювелирный магазин в Минске задержан в течение суток

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

С учетом того, что было оружие и народа много, а представлял он для общества реальную угрозу, сработали отлично, ювелирно, не зря они называются «Алмаз». Посмотрите, как шла работа по координации. Потому что и ДКР задействовался, и ГУБОПиК, и розыск. Вот эти моменты нам надо тоже проанализировать. Сбоев вроде бы нигде не было, но важно, чтобы мы в дальнейшем тоже это использовали. Одно дело, когда в одном районе это все происходит. Понятно, что райотдел, начальник РОВД все координирует. А когда вся республика задействуется, ну это совершенно другое.

Напомним, 21 августа в столице на проспекте Независимости злоумышленник в медицинской маске, угрожая предметом, похожим на пистолет, завладел ювелирными изделиями и скрылся с места преступления. После срабатывания «тревожной кнопки» информация о произошедшем и описание подозреваемого были незамедлительно переданы всем нарядам. Следователями возбуждено уголовное дело за разбой.