В Беларуси растёт число жертв укусов клещей

Пострадавших уже почти тысяча, причём каждый третий – ребёнок. Однако, это несколько меньше прошлогоднего показателя. И всё – благодаря холодному марту, который и притормозил активность кровососущих. Кстати, её пик традиционно приходится на май-июнь. А это значит, во время отдыха в лесу или работы на даче нужно быть очень внимательным. К тому же специалисты настоятельно рекомендуют не употреблять в пищу сырое козье молоко. Именно этот продукт спровоцировал вспышку клещевого энцефалита в 2006 году.