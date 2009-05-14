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В Беларуси растёт число жертв укусов клещей

14 мая 2009 06:53
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Пострадавших уже почти тысяча, причём каждый третий – ребёнок. Однако, это несколько меньше прошлогоднего показателя. И всё – благодаря холодному марту, который и притормозил активность кровососущих. Кстати, её пик традиционно приходится на май-июнь. А это значит, во время отдыха в лесу или работы на даче нужно быть очень внимательным. К тому же специалисты настоятельно рекомендуют не употреблять в пищу сырое козье молоко. Именно этот продукт спровоцировал вспышку клещевого энцефалита в 2006 году.
# общество # Укусы клещей

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