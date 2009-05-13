В Беларуси введут новые требования к упаковке и маркировке табачных изделий?

Планируется, что предостережения на пачках станут больше и займут не меньше трети от общей площади.

А предупреждать Минздрав будет сразу о нескольких заболеваниях, вызванных вредной привычкой. В Беларуси уже введен запрет на рекламу табачных изделий, а число зон, свободных от курения постоянно увеличивается. Эти меры дали свои результаты, и медики считают – новый опыт, заимствованный у Европы, поможет в борьбе с вредной привычкой.

– Сегодня 33 страны мира размещают на 40% пачки предупреждения и если человек не самоубийца, то, как реклама на него действовала, так и антиреклама поможет, – считает заместитель главного врача Минского городского онкологического диспансера Артур ПИСАРЕНКО.