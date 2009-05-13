Почему в Минске не горят фонари?

Этой и прошлой ночью многие улицы столицы погрузились в кромешный мрак – не горели фонари.

Не было уличного освещения в Малиновке, в Уручье на улице Руссиянова, в Курасовщине на улице Казинца. В «темный список» попали улица Маяковского, площадь Бангалор и т.д. Что это значит: крупная авария в электросетях, попытка сэкономить или ремонтные работы?

– Нет, никаких аварий в городе не было, – ответил Славомир Гриневич, директор УП «Мингорсвет». – На этой неделе мы проводим проверку уличного освещения. Только в этом случае люди вынуждены терпеть неудобства две недели, а мы на конкретных улицах справляемся со своей работой за одну ночь. Дело в том, что для проверки какого-либо участка его надо обесточить. Мера вынужденная, но зато только так можно выявить неполадки, которые зимой или осенью могли бы спровоцировать отключение света в самый неподходящий момент, когда уже в 4 часа вечера сгущаются сумерки. Профилактика закончится в конце этой недели (15 мая). В разных районах города фонари не будут гореть с 12 ночи до 5 часов утра.

Что ж, профилактика – дело полезное. Мы не против, готовы потерпеть. Только вот почему про отключение фонарей нам не сообщают заранее, как это делается в случае с горячей водой? Где объявления на подъездах, сообщения в СМИ? Зная об этом заранее, многие автовладельцы перегнали бы машины на стоянки, а любители полуночных прогулок и все те, кто поздно возвращается домой, захватили бы с собой фонарики, сообщает газета «Рэспубліка».