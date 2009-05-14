Посол Индии в Беларуси Рамеш Чандер посетит Академию управления

На встрече планируется обсудить аспекты сотрудничества с Индией в области образовательных услуг и подготовки кадров. Дипломат прочитает лекцию для студентов Института госуправления. Сотрудничество ВУЗа с индийской миссией началось ещё в девяностых годах прошлого века. Благодаря ему Академия Управления активно участвует в обучающих курсах в рамках программы международного технического и экономического взаимодействия правительства Индии. За последние четыре года 14 сотрудников Академии выезжали в ВУЗы этой страны для прохождения стажировок и участия в образовательных программах.