В Минске после капремонта открылось общежитие для военнослужащих

В Минске после капитального ремонта открылось общежитие для военнослужащих. Здание обновили полностью: от фасада до инженерных коммуникаций. Привели в порядок внутренние помещения, благоустроили прилегающую территорию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь в распоряжении военнослужащих – комфортабельные комнаты, оборудованная кухня, современные душевые. Все сделано так, чтобы проживание было удобным и соответствовало высоким требованиям. С новоселами встретился заместитель министра обороны по тылу. Генерал-майор Андрей Бурдыко поздравил военнослужащих с важным событием и отметил, что создание достойных условий быта – один из приоритетов ведомства.

Александр Валецкий, начальник Минского эксплуатационного управления Вооруженных Сил Беларуси:

На первом месте – обеспечение военнослужащих жилищными условиями, улучшение их жилищных условий для проживания как их, так и их семей. 63 комнаты на сегодня уже заселены, заселяем еще 25 семейных блоков. Установлены ванные, душевые, помывочная у нас усовершенствованная, постирочная, колясочная, то есть все условия для семейных обеспечены.

Обновленное общежитие уже принимает первых жильцов. Военнослужащие отмечают: условия стали заметно лучше, а само здание – современным и удобным.