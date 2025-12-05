В Беларуси пройдёт около 530 новогодних ярмарок и выставок-распродаж

Приобрести выгодные и качественные товары белорусы смогут на новогодних ярмарках и выставках-распродажах. Всего в стране их будет организовано около 530, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На каждой локации предложат не только широкий выбор праздничных товаров, но и порадуют культурно-развлекательной программой с участием творческих коллективов. Также гостей будет ожидать стрит-фуд. Одна из крупнейших праздничных ярмарок в Минске откроется 20 декабря у Дворца спорта. Посетить ее можно будет до 11 января.

Элла Жовтко, заместитель начальника главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Привычная нам уже «Песочница» откроет работу с 18 по 28 декабря. И «Лучшая улица», гастроплощадка, откроется на зимний сезон с 25 декабря по 11 января. Гостей будут ждать не только разнообразные фудкорты, но и развлечения для детей, фотозоны интересные, венецианская карусель, новогодняя почта. Приглашаем всех на эти активности.

Екатерина Макуценя, заместитель начальника отдела методологии управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Безопасность граждан – это приоритет у МАРТ и у местных органов власти непосредственно. Контроль мы будем осуществлять в период рождественских ярмарок, в новогодние дни, праздничные дни Рождества обязательно. В МАРТ запланировано проведение контрольно-аналитических мероприятий. Кроме того, данным правом наделены местные органы власти.

Подарки можно приобрести и в продовольственных магазинах страны. В торговые объекты уже начали поступать сладкие наборы. Всего на прилавках их появится около 2 миллионов 700 тысяч. Стоимость варьируется от 7 до 130 рублей.