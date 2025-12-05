Неженское дело? Девушка-автослесарь доказала обратное и теперь борется за звание «SuperПРОФИ»!

Профи – это специалист высокого класса, но героям нашего следующего сюжета удалось возвести характеристику в превосходную степень. Уже 6 декабря будут подведены итоги республиканского конкурса, который определит, кто из молодых работников наделен особым талантом и трудолюбием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За звание «SuperПРОФИ» будут бороться молодые специалисты из разных сфер – образования, промышленности, строительства, безопасности. В Минске встретятся 18 финалистов. Они готовы доказать, что сфера деятельности, которую они выбрали, – не просто работа, а настоящее призвание. С финалистами познакомились наши корреспонденты.

В детстве я хотела стать доктором. И когда я начала работать с машинами, я поняла, что машины для меня, по сути, как организм человека. Есть проблема, ты находишь ее и устраняешь.

Прийти после колледжа в «мужскую крепость» – дорожно-эксплуатационное предприятие с автопарком в 70 машин – и не просто остаться, а стать своей. Наталье Фоминой на это хватило 8 месяцев. Из молодого специалиста – в душу сурового коллектива и в статус уважаемой «Натальи Андреевны». Своими знаниями и умениями она развеяла миф о «неженском деле» и покорила команду, которая впервые открыла ворота гаража для женщины-автослесаря. Наталья Фомина, автослесарь коммунального дорожно-эксплуатационного предприятия Бобруйска:

Первый раз, наверное, я поменяла только масло в УАЗе, а потом пошло-поехало, уже знала, как машину завезти, как в двигатель залезть.

Теперь в женских руках работы по диагностике всех систем автомобиля: от двигателя и трансмиссии до ходовой части и электрооборудования. Недавно девушка ремонтировала асфальтоукладчик, устраняла неисправность МАЗа и меняла топливные насосы. Конкурс «SuperПРОФИ» на бобруйском предприятии приняли как вызов. Искать кандидатуру даже не пришлось. Такой самоотдачи и тонкой работы достоин только победитель. Коллеги уже пророчат Наталье большое будущее, но сама она скромно отвечает, что хочет быть просто преданной своему делу – ключу и гайкам.