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В Беларуси продолжается контроль за состоянием улично-дорожной сети

21 мая 2026 06:07
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Состояние улично-дорожной сети – вопрос не только комфорта, но и безопасности миллионов граждан. От качества строительства и ремонта дорог зависит многое: срок службы покрытия, безопасность движения и, что немаловажно, рациональное использование бюджетных средств. Контроль за дорожным строительством и ремонтом ведется на постоянной основе. Так, по итогам 2025 года специалисты проверили 255 объектов – дорог и мостов, и выявили свыше 7,5 тысячи дефектов и нарушений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси продолжается контроль за состоянием улично-дорожной сети-2

Олег Кунделев, заместитель начальника главного управления Комитета государственного контроля Беларуси:
За последние несколько лет по результатам реализации инициатив и предложений Комитета государственного контроля без ущерба качеству сокращены расходы на дорожное строительство – на сумму порядка 100 миллионов рублей. В рамках контроля за выполнением поручения главы государства по приведению после зимнего периода в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования сотрудниками Комитета государственного контроля произведены выезды и горячие линии во всех регионах.

Внимание к этой теме со стороны общества остается высоким – что подтверждают данные горячей линии Комитета государственного контроля. За короткое время туда поступило около 220 обращений, треть из которых касается состояния местных дорог – преимущественно в Минской области. Особенно остро жители отмечают проблемы в Борисове, Гомеле, Мозыре и других городах: жалобы касаются ям, неровностей и общего износа покрытия. Все поступившие сигналы уже систематизированы и направлены в местные органы власти – теперь на их основе будут приняты конкретные меры.

В Беларуси продолжается контроль за состоянием улично-дорожной сети-4

Виктор Петроченко, начальник специализированной инспекции Департамента контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации Беларуси:
В 2025 году по поручению правительства Республики Беларусь было поручено специнспекции смотреть за текущим ремонтом. Был выявлен ряд дефектов, которые были обозначены эксплуатационным службам и которые в течение короткого времени были устранены для нормального функционирования дорог. Дефекты – на откосах дорог снег не сбрасывается глубже в сторону дорог. Это эксплуатационные вопросы.

Сейчас на учете в специализированной инспекции находится около 170 объектов транспортной инфраструктуры и мостовых сооружений. Только за первые четыре месяца 2026 года инспекторы провели 190 выездных проверок и зафиксировали более двух тысяч новых нарушений – работа по их устранению уже началась.

Минтранс вводит ограничения нагрузок на дороги в Беларуси.

# Дороги

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