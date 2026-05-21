В Беларуси продолжается контроль за состоянием улично-дорожной сети

Состояние улично-дорожной сети – вопрос не только комфорта, но и безопасности миллионов граждан. От качества строительства и ремонта дорог зависит многое: срок службы покрытия, безопасность движения и, что немаловажно, рациональное использование бюджетных средств. Контроль за дорожным строительством и ремонтом ведется на постоянной основе. Так, по итогам 2025 года специалисты проверили 255 объектов – дорог и мостов, и выявили свыше 7,5 тысячи дефектов и нарушений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Кунделев, заместитель начальника главного управления Комитета государственного контроля Беларуси:

За последние несколько лет по результатам реализации инициатив и предложений Комитета государственного контроля без ущерба качеству сокращены расходы на дорожное строительство – на сумму порядка 100 миллионов рублей. В рамках контроля за выполнением поручения главы государства по приведению после зимнего периода в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования сотрудниками Комитета государственного контроля произведены выезды и горячие линии во всех регионах.

Внимание к этой теме со стороны общества остается высоким – что подтверждают данные горячей линии Комитета государственного контроля. За короткое время туда поступило около 220 обращений, треть из которых касается состояния местных дорог – преимущественно в Минской области. Особенно остро жители отмечают проблемы в Борисове, Гомеле, Мозыре и других городах: жалобы касаются ям, неровностей и общего износа покрытия. Все поступившие сигналы уже систематизированы и направлены в местные органы власти – теперь на их основе будут приняты конкретные меры.