Парламентская делегация Беларуси примет участие в мероприятиях весенней сессии МПА СНГ

Беларусь включается в работу весенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ – это одна из самых насыщенных площадок межгосударственного диалога в регионе. Парламентскую делегацию возглавит председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Заседания пройдут 21 и 22 мая в Таврическом дворце – штаб-квартире организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первый день – заседание Совета МПА СНГ и работа постоянных комиссий по обороне и безопасности, политическим вопросам, международному сотрудничеству. Параллельно соберется объединенная комиссия по гармонизации законодательства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам.

Также сегодня пройдет 26-е заседание Молодежной МПА СНГ. Центральная тема – влияние технологий искусственного интеллекта на молодежь. Завтра состоится 60-е пленарное заседание. В повестке – доклады к Году охраны здоровья в СНГ, новая редакция Земельного кодекса для стран Содружества, документы по поддержке молодых талантов, нормированию труда и развитию платформенной занятости.