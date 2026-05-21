Прямой эфир

Парламентская делегация Беларуси примет участие в мероприятиях весенней сессии МПА СНГ

21 мая 2026 06:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь включается в работу весенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ – это одна из самых насыщенных площадок межгосударственного диалога в регионе. Парламентскую делегацию возглавит председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Заседания пройдут 21 и 22 мая в Таврическом дворце – штаб-квартире организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентская делегация Беларуси примет участие в мероприятиях весенней сессии МПА СНГ-2

В первый день – заседание Совета МПА СНГ и работа постоянных комиссий по обороне и безопасности, политическим вопросам, международному сотрудничеству. Параллельно соберется объединенная комиссия по гармонизации законодательства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам.

Также сегодня пройдет 26-е заседание Молодежной МПА СНГ. Центральная тема – влияние технологий искусственного интеллекта на молодежь. Завтра состоится 60-е пленарное заседание. В повестке – доклады к Году охраны здоровья в СНГ, новая редакция Земельного кодекса для стран Содружества, документы по поддержке молодых талантов, нормированию труда и развитию платформенной занятости.

# Союзное государство

Другие новости рубрики

Все новости
Трагическое ДТП под Гродно: погибли женщина и годовалый ребенок
21 мая 2026 05:59

Трагическое ДТП под Гродно: погибли женщина и годовалый ребенок

Пять стратегических сессий и участники из 13 стран: Гомель принимает XX экономический форум
21 мая 2026 05:44

Пять стратегических сессий и участники из 13 стран: Гомель принимает XX экономический форум

«Опытные ветврачи не всегда задерживаются в частных клиниках» – белоруска рассказала, почему так происходит
20 мая 2026 17:40

«Опытные ветврачи не всегда задерживаются в частных клиниках» – белоруска рассказала, почему так происходит

Современные технологии для качественного лечения – как в Минске внедряют инновации в медицину
20 мая 2026 17:35

Современные технологии для качественного лечения – как в Минске внедряют инновации в медицину

Питомца вылечить дороже, чем человека? Эксперт назвал реальные цены
20 мая 2026 17:30

Питомца вылечить дороже, чем человека? Эксперт назвал реальные цены

Встретить лето в ярком убранстве – в Минске высадят более миллиона цветов
20 мая 2026 17:16

Встретить лето в ярком убранстве – в Минске высадят более миллиона цветов

В Могилеве прошел областной медиафорум юных журналистов и блогеров
20 мая 2026 17:12

В Могилеве прошел областной медиафорум юных журналистов и блогеров

X Международный фестиваль документального кино «Евразия.DOC» пройдет осенью в Смоленске и Минске
20 мая 2026 17:11

X Международный фестиваль документального кино «Евразия.DOC» пройдет осенью в Смоленске и Минске

От ФАПов до крупных медцентров – в Беларуси вырабатывают оптимальную систему здравоохранения
20 мая 2026 16:56

От ФАПов до крупных медцентров – в Беларуси вырабатывают оптимальную систему здравоохранения

«АгроСтарт» – в Витебске обсудили перспективы развития сельских территорий
20 мая 2026 16:54

«АгроСтарт» – в Витебске обсудили перспективы развития сельских территорий

Два МТК и 13 животноводческих объектов возведут в Стародорожском районе до 2028-го
20 мая 2026 13:55

Два МТК и 13 животноводческих объектов возведут в Стародорожском районе до 2028-го

Смотр-конкурс на лучший военно-патриотический клуб проходит на базе Военной академии Беларуси
20 мая 2026 13:51

Смотр-конкурс на лучший военно-патриотический клуб проходит на базе Военной академии Беларуси