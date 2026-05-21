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Трагическое ДТП под Гродно: погибли женщина и годовалый ребенок

21 мая 2026 05:59
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20 мая около 16:30 на автодороге М-6 «Минск – Гродно» произошло страшное столкновение. По предварительным данным, водитель автомобиля Peugeot выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Mazda. В результате аварии погибли женщина-пассажир и годовалый ребенок. Еще трое участников ДТП с травмами были госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Трагическое ДТП под Гродно: погибли женщина и годовалый ребенок-2

На место происшествия незамедлительно выехал начальник Главного управления ГАИ МВД Виктор Ротченков – это было сделано по личному указанию министра внутренних дел Ивана Кубракова. Виктор Ротченков прокомментировал ситуацию.

Трагическое ДТП под Гродно: погибли женщина и годовалый ребенок-4

Виктор Ротченков, начальник Главного управления ГАИ МВД Беларуси:
На автодороге М-6, в шести километрах от города Гродно, где проводятся дорожные работы и движение организовано по временной схеме с ограничением скорости до 70 километров в час, произошло ДТП. Предварительно установлено, что 32-летний водитель автомобиля Peugeot выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Mazda. В результате трагедии погиб годовалый ребенок, который находился в автомобиле Peugeot, и 70-летняя пассажирка автомобиля Mazda. Еще троих человек доставили учреждение здравоохранения. Предположительно погибший ребенок перевозился матерью на руках на переднем сиденье автомобиля Peugeot. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства совершенного ДТП.

Кадры с места аварии показывают серьезные повреждения обоих автомобилей. В ближайшее время ожидается дополнительная информация от правоохранительных органов. Этот трагический случай вновь напоминает о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения и предельной внимательности за рулем.

# ДТП

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