Трагическое ДТП под Гродно: погибли женщина и годовалый ребенок

20 мая около 16:30 на автодороге М-6 «Минск – Гродно» произошло страшное столкновение. По предварительным данным, водитель автомобиля Peugeot выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Mazda. В результате аварии погибли женщина-пассажир и годовалый ребенок. Еще трое участников ДТП с травмами были госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На место происшествия незамедлительно выехал начальник Главного управления ГАИ МВД Виктор Ротченков – это было сделано по личному указанию министра внутренних дел Ивана Кубракова. Виктор Ротченков прокомментировал ситуацию.

Виктор Ротченков, начальник Главного управления ГАИ МВД Беларуси:

На автодороге М-6, в шести километрах от города Гродно, где проводятся дорожные работы и движение организовано по временной схеме с ограничением скорости до 70 километров в час, произошло ДТП. Предварительно установлено, что 32-летний водитель автомобиля Peugeot выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Mazda. В результате трагедии погиб годовалый ребенок, который находился в автомобиле Peugeot, и 70-летняя пассажирка автомобиля Mazda. Еще троих человек доставили учреждение здравоохранения. Предположительно погибший ребенок перевозился матерью на руках на переднем сиденье автомобиля Peugeot. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства совершенного ДТП.

Кадры с места аварии показывают серьезные повреждения обоих автомобилей. В ближайшее время ожидается дополнительная информация от правоохранительных органов. Этот трагический случай вновь напоминает о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения и предельной внимательности за рулем.