Пять стратегических сессий и участники из 13 стран: Гомель принимает XX экономический форум

От ускорения технологического развития до цифровой трансформации экономики – все эти направления в Беларуси напрямую связаны с одним из ключевых векторов программы соцэкономразвития до 2030 года: укреплением регионов. Государственная политика здесь неизменна много лет – малые и средние города должны развиваться наравне со столицей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На два дня – 21 и 22 мая – Гомель становится площадкой XX экономического форума. В его программе – V Региональный бизнес-форум «Гомель – Брянск» и пять стратегических сессий: АПК, наука и технологии, искусственный интеллект, туристическая индустрия, женское предпринимательство. Две секции пройдут в выездном формате: искусственный интеллект – в Речице, туризм – в Светлогорске.

Участие уже подтвердили более 400 представителей из 13 стран – от Китая и ОАЭ до Японии и государств Центральной Азии. Заявлены и семь регионов России. В рамках форума планируют подписать коммерческие соглашения и договоры о сотрудничестве между организациями, вузами и бизнесом.

Гости посетят ведущие предприятия Гомельщины, а в областном общественно-культурном центре развернется выставка достижений региона – свою продукцию представят флагманы промышленности. Отдельный акцент – искусственный интеллект. Впервые на форуме тематическая секция будет работать на базе производственных мощностей «Белоруснефти» в Речице. Разработчики и аналитики сосредоточатся на практическом внедрении нейросетей в промышленность. Секция «Наука и технологии» пройдет в технопарке «Коралл». Ученые НАН Беларуси представят разработки, которые уже внедрены в производство и дают реальный экономический эффект.