Прямой эфир

Пять стратегических сессий и участники из 13 стран: Гомель принимает XX экономический форум

21 мая 2026 05:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

От ускорения технологического развития до цифровой трансформации экономики – все эти направления в Беларуси напрямую связаны с одним из ключевых векторов программы соцэкономразвития до 2030 года: укреплением регионов. Государственная политика здесь неизменна много лет – малые и средние города должны развиваться наравне со столицей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пять стратегических сессий и участники из 13 стран: Гомель принимает XX экономический форум-2

На два дня – 21 и 22 мая – Гомель становится площадкой XX экономического форума. В его программе – V Региональный бизнес-форум «Гомель – Брянск» и пять стратегических сессий: АПК, наука и технологии, искусственный интеллект, туристическая индустрия, женское предпринимательство. Две секции пройдут в выездном формате: искусственный интеллект – в Речице, туризм – в Светлогорске.

Участие уже подтвердили более 400 представителей из 13 стран – от Китая и ОАЭ до Японии и государств Центральной Азии. Заявлены и семь регионов России. В рамках форума планируют подписать коммерческие соглашения и договоры о сотрудничестве между организациями, вузами и бизнесом.

Гости посетят ведущие предприятия Гомельщины, а в областном общественно-культурном центре развернется выставка достижений региона – свою продукцию представят флагманы промышленности. Отдельный акцент – искусственный интеллект. Впервые на форуме тематическая секция будет работать на базе производственных мощностей «Белоруснефти» в Речице. Разработчики и аналитики сосредоточатся на практическом внедрении нейросетей в промышленность. Секция «Наука и технологии» пройдет в технопарке «Коралл». Ученые НАН Беларуси представят разработки, которые уже внедрены в производство и дают реальный экономический эффект.

# форум

Другие новости рубрики

Все новости
«Опытные ветврачи не всегда задерживаются в частных клиниках» – белоруска рассказала, почему так происходит
20 мая 2026 17:40

«Опытные ветврачи не всегда задерживаются в частных клиниках» – белоруска рассказала, почему так происходит

Современные технологии для качественного лечения – как в Минске внедряют инновации в медицину
20 мая 2026 17:35

Современные технологии для качественного лечения – как в Минске внедряют инновации в медицину

Питомца вылечить дороже, чем человека? Эксперт назвал реальные цены
20 мая 2026 17:30

Питомца вылечить дороже, чем человека? Эксперт назвал реальные цены

Встретить лето в ярком убранстве – в Минске высадят более миллиона цветов
20 мая 2026 17:16

Встретить лето в ярком убранстве – в Минске высадят более миллиона цветов

В Могилеве прошел областной медиафорум юных журналистов и блогеров
20 мая 2026 17:12

В Могилеве прошел областной медиафорум юных журналистов и блогеров

X Международный фестиваль документального кино «Евразия.DOC» пройдет осенью в Смоленске и Минске
20 мая 2026 17:11

X Международный фестиваль документального кино «Евразия.DOC» пройдет осенью в Смоленске и Минске

От ФАПов до крупных медцентров – в Беларуси вырабатывают оптимальную систему здравоохранения
20 мая 2026 16:56

От ФАПов до крупных медцентров – в Беларуси вырабатывают оптимальную систему здравоохранения

«АгроСтарт» – в Витебске обсудили перспективы развития сельских территорий
20 мая 2026 16:54

«АгроСтарт» – в Витебске обсудили перспективы развития сельских территорий

Два МТК и 13 животноводческих объектов возведут в Стародорожском районе до 2028-го
20 мая 2026 13:55

Два МТК и 13 животноводческих объектов возведут в Стародорожском районе до 2028-го

Смотр-конкурс на лучший военно-патриотический клуб проходит на базе Военной академии Беларуси
20 мая 2026 13:51

Смотр-конкурс на лучший военно-патриотический клуб проходит на базе Военной академии Беларуси

Беларусь последовательно придерживается принципа «одного Китая» – МИД
20 мая 2026 13:47

Беларусь последовательно придерживается принципа «одного Китая» – МИД

В ядерных учениях Беларуси и России участвуют более 64 тыс. военнослужащих
20 мая 2026 13:39

В ядерных учениях Беларуси и России участвуют более 64 тыс. военнослужащих