В Беларуси появится музей юмора

И это не шутка. В деревне Автюки на Гомельщине уже заложен первый камень для будущей экспозиции. Автюки в Беларуси, как Габрово в Болгарии, уже стали центром народного юмора.Раз в два года, начиная с 1995-го, в Автюках проходит Всебелорусский фестиваль юмора. В нем принимают участие коллективы народных театров и лучшие юмористы из всех регионов страны. С появлением музея они могут войти в "золотое" туристическое кольцо и стать своеобразной визитной карточкой Беларуси.