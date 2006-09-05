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В Беларуси появится музей юмора

05 сентября 2006 07:49
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И это не шутка. В деревне Автюки на Гомельщине уже заложен первый камень для будущей экспозиции. Автюки в Беларуси, как Габрово в Болгарии, уже стали центром народного юмора.Раз в два года, начиная с 1995-го, в Автюках проходит Всебелорусский фестиваль юмора. В нем принимают участие коллективы народных театров и лучшие юмористы из всех регионов страны. С появлением музея они могут войти в "золотое" туристическое кольцо и стать своеобразной визитной карточкой Беларуси.
# общество # Музеи

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