Аэропорт - лучшее место культурно-массовых мероприятий

ГУВД Мингорисполкома предлагает использовать аэропорт "Минск-1" для проведения культурно-массовых праздничных или развлекательных мероприятий.

В качестве главных аргументов в пользу выбора этой площадки - большая площадь территории, ее отгороженность и наличие пропускного режима. Таким образом, можно полностью обеспечить правопорядок при любом скоплении людей.

Мэр Минска Михаил Павлов назвал предложение столичного ГУВД приемлемым вариантом и поручил соответствующим службам разработать план его реализации. Вопрос о месте проведения культурно-массовых мероприятий возник после того, как в мае нынешнего года было решено не использовать для этих целей проспект Победителей.