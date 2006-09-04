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Аэропорт - лучшее место культурно-массовых мероприятий

04 сентября 2006 15:02
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ГУВД Мингорисполкома предлагает использовать аэропорт "Минск-1" для проведения культурно-массовых праздничных или развлекательных мероприятий.

В качестве главных аргументов в пользу выбора этой площадки - большая площадь территории, ее отгороженность и наличие пропускного режима. Таким образом, можно полностью обеспечить правопорядок при любом скоплении людей.

Мэр Минска Михаил Павлов назвал предложение столичного ГУВД приемлемым вариантом и поручил соответствующим службам разработать план его реализации. Вопрос о месте проведения культурно-массовых мероприятий возник после того, как в мае нынешнего года было решено не использовать для этих целей проспект Победителей.

# общество

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