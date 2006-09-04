Порядок на дороге - залог безопасности ее участников

Столичная милиция будет принимать жесткие меры к нарушителям правил дорожного движения.

Так, в Минске за прошедшую неделю только в центральной части столицы к административной ответственности привлечены более 11 тысяч водителей. Под особый контроль Госавтоинспекция взяла соблюдение требований дорожных знаков, особенно знака "остановка запрещена".

В эвакуации оштрафованных авто задействованы не только сотрудники ГАИ, но и весь личный состав милиции. А порядок в отношении соблюдения правил дорожного движения постараются навести не только в центральной части города, но и во всех районах столицы.