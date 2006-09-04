Метро пойдет на "Юго-Запад"

Дирекция по строительству Минского метрополитена представила на утверждение в Мингорисполком архитектурный проект продления первой линии Минского метрополитена от станции "Институт культуры" до станции "Петровщина". Для того чтобы проложить по этому маршруту дорогу для подземных электричек, необходимо снести более 70 деревянных и кирпичных в основном одноэтажных домов, более полутора десятков нежилых зданий и сооружений, находящихся в аварийном состоянии, гаражей, сараев, открытых автостоянок. Некоторые же здания, наоборот, будут усилены защитными стенками.