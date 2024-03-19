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В Беларуси посеяли 28 тыс. гектаров зерновых

19 марта 2024 12:19
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Зерновые и зернобобовые культуры в Беларуси посеяны на площади 28 тысяч гектаров. Это около 4 % к плану. В Минсельхозпроде отмечают, что в самые ближайшие дни хозяйства массово выйдут в поля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси посеяли 28 тыс. гектаров зерновых-1

Пока самые благоприятные погодные условия складываются в Брестской области. А вот на севере страны преимущественно идут лишь подготовительные работы. От того, как обработана почва, во многом зависит, будет ли проведен сев в оптимальные агротехнические сроки с полной гарантией качества. Именно это позволит обеспечить урожай на уровне 10 миллионов тонн зерновых и зернобобовых вместе с кукурузой и рапсом. Такой прогноз на осень дают в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

# Посевная кампания # общество

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