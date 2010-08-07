В Беларуси побит температурный рекорд самого жаркого августа

Дневной пик температуры воздуха в городе над Сожем — почти 39 градусов, в самом Соже вода нагрелась до 27-ми. Днем в Гомеле температура воздуха на 2-3 градуса выше нормальной температуры тела человека. А в белорусских лесах — четвертый класс пожароопасности.

Аномальной жаре в Гомеле удивляются даже метеорологи. Составленный прогноз полностью оправдался — побит рекорд самого жаркого августа.

Елена Галич, дежурный метеоролог:

Синоптики нас предупреждали, что подобное будет, но такого ужаса мы не ожидали.

Дневной пик температуры воздуха в городе над Сожем — почти 39 градусов, в самом Соже вода нагрелась до 27-ми. Впрочем, горожан на пляже меньше обычного, да и сам город выглядит опустевшим. Похоже, предупреждения врачей о возможности получить тепловой удар оказались не напрасными. Днем в Гомеле температура воздуха на 2-3 градуса выше нормальной температуры тела человека.

Медики настоятельно рекомендуют не пить ледяную воду и не злоупотреблять мороженым: контраст тепла и холода — настоящий шок для организма.

Если бы стояла тихая безветренная погода, город бы задыхался, но с утра жар асфальта разгонял сильный юго-восточный ветер. Это на пользу городу, но во вред лесу — то и дело над городом слышится рокот моторов лесной авиации. Под ее контролем — миллион гектар территории.

Первые два часа полета обошлись без ЧП. Спасатели облегченно вздыхают: люди в лес не ходят, значит, хорошо осведомлены об опасности пожаров. Вертолет движется в 300 м над землей. Когда в лесу под 40 по Цельсию, видимость очень плохая: испарения влаги скрывают горизонт.

Когда руководитель группы замечает дым, данные передаются в Управление лесоохраны и Центральное управление МЧС региона. На борту вертолета — парашютисты-десантники. Но им ранцами-огнетушителями с этим пожаром не справиться.

На помощь лесникам прибывает техника двух райотделов МЧС и соседних лесничеств. Сильный юго-восточный ветер распространяет огонь. Надо не дать ему добраться до деревни, до которой всего 2 километра.

Роман Боровик, парашютист-десантник Гомельского отделения лесной авиации:

Ветер раздувает пожар очень быстро. Если бы он дул в другую строну, огонб перекинулся бы на поле и уже горело бы поле.

Сейчас в белорусских лесах — четвертый класс пожароопасности. Четвертый из пяти максимальных. Ситуация требует слаженных действий всех служб, чтобы не дать огню стать неуправляемой стихией. А причина возгорания, по словам спасателей, до обидного банальна. Скорее всего, это было непотушенная сигарета. Из-за сильного ветра пламя быстро охватило 4 гектара леса. Однако, благодаря оперативному взаимодействию всех служб, пожар удалось локализовать чуть больше, чем за 20 минут.