Белорусские геймеры борются за путевку в Лос-Анджелес на Всемирные компьютерные игры

За два финальных дня определится команда, которая и представит нашу страну на интернациональном чемпионате.

Состязаться будут в играх Counter Strike и FIFA.

Напомним, Всемирные компьютерные игры впервые прошли десять лет назад в Южной Корее. Тогда киберсоревнования поддержали самые крупные IT- компании. Ежегодно в них принимает участие более семисот киберспортсменов из 70 стран мира.

В этот раз игры пройдут в октябре и будут десятыми — юбилейными. Призовой фонд — полмиллиона долларов. Белорусы заявляют о своем участии в пятый раз. И уже добились результатов.

Денис Богуш, организатор:

Мы растём: по рейтингам занимаем 48-е место в мире — всего их 78. Но, с учетом того, что мы всего пятый раз участвуем, это довольно неплохо. К тому же, в позапрошлом году мы попали в топ-16 одной из дисциплин.