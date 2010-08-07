Белорусская армия влилась в ряды кибердвижения

Белорусские геймеры борются за путёвку в Лос-Анджелес на Всемирные компьютерные игры. Команда определится в ближайшие два дня. А пока в Минске — Counter Strike и FIFA.

Полгода назад он сменил виртуальное оружие на реальное. Сергей — победитель прошлых отборочных игр. Участник национальной сборной, еще год назад представлял нашу страну на всемирном чемпионате в Китае. Играл в Counter Strike. А теперь он — стрелок в элитных войсках ССО. За эти несколько месяцев к любимой игрушке — автомату Калашникова — отношение стало другое, как и другое восприятие жизни.

Сергей Гойчик, геймер:

Ощущения, конечно, другие. Более настоящие, опаснее что-то держишь. Там бегаешь? и если тебя ранят, то все равно, а здесь — то все.

Финал отборочных игр на Всемирный чемпионат проходит в пятый раз. Но второй — бок о бок с геймерами «стреляют» военные. У них своя игра — международный турнир по киберспорту «Ил-2 Штурмовик». Сражаться с белорусами виртуально приехали солдаты из Украины, Литвы и России. Ведь такое хобби подготовило не одного военного летчика. При Минобороны создают республиканский центр по популяризации компьютерных игр. Ведь для армии это — двойная экономия.

Игорь Азаренок, командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси:

В военной авиации на все типы самолетов существуют тренажеры, которые сделаны по подобным компьютерным технологиям. И мы даже экономим на этом и ресурсы, керосин тот же. Летчики летают на них, закрепляя навыки, отрабатывая определенные упражнения.

Андрей Шубадеров, начальник военно-информационного агентства Вооруженных сил Республики Беларусь «Ваяр»:

Те навыки, которые они здесь приобретают — это командная игра, это реакция, это возможность быстрого принятия решения — они в армии необходимы сегодня обязательно. Любая система управления, любая автоматизированная система, техника, самолеты, система ПВО — они работают на тех же компьютерных технологиях, как и то, что делают ребята здесь.

Сейчас белорусские геймеры 48-е из 78-ми в мировом рейтинге. За пять лет участия — это хороший результат. Нашу команду консультируют тренеры из России и Украины. В прошлом году белорусские игроки попала в ТОП-16 одной из дисциплин. Однако первое место в чемпионате все же досталось полякам.

Денис Богуш, организатор:

Мы выиграли у очень сильной команды — ТОП-3 мира — тем самым дали возможность пройти россиянам в группе, потому что они не выходили. И россияне заняли четвертое место. Грубо говоря, мы помогли нашим братьям-славянам.

В этом году столица компьютерной олимпиады переместилась в Лос-Анджелес. В октябре он соберет более семисот геймеров из семидесяти стран мира. Ведь на кону $500 тыс. Беларусь на этих состязаниях представит национальная сборная из шести человек. Кто именно — станет известно уже завтра.